Visite du jardin de la Renaudière Jardin de la Renaudiere, 3 juin 2023, Gergy.

Visite du jardin de la Renaudière 3 et 4 juin Jardin de la Renaudiere 5 € | Gratuit pour les moins de 18 ans

Le propriétaire a commencé la création du jardin en 1992 sur un terrain presque vide, fait d’une grande prairie et de quelques arbres bien chétifs !

Inspiré par les beaux jardins de Toscane, ceux du sud de notre pays mais aussi ceux d’Angleterre, pleins d’élégance et de finesse, ainsi que par les jardins baroques et leurs structures végétales, il a créé un domaine sur une superficie de 7 000 m2 très personnel.

Romantique et bucolique, tel est le jardin de la Renaudière.

Après des échecs et beaucoup de ténacité, la Renaudière est devenue un havre de paix où la recherche de beauté a composé un jardin de styles différents, tout à la fois romantique, bucolique, mais aussi structuré grâce aux nombreuses réminiscences et clins d’oeil aux jardins méditerranéens !

Ou comment partir en voyage grâce à son jardin…

Jardin de la Renaudiere 11 rue du Renaudin, 71215 Gergy Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0661452634 Sur 7000 mètres, mon jardin inspiré des jardins italiens, baroques, mais aussi des jardins anglais est un mélanges de style et de genres différents pour un dépaysement assuré. Parking aménagé pour l’occasion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© Régis Morin