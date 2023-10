Spectacle de marionnettes musical Jardin de la poste Luz-Saint-Sauveur, 30 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Cette année, un petit lutin coquin est arrivé chez Arthur. Mais entre le lutin, la lettre au Père Noël à poster, des villageois frigorifiés et une luciole qui ne brille plus, notre petit Arthur à fort a faire avant le 24 décembre.

Réussira-t’il à faire de ce jour le plus beaux des Noëls ?

– Gratuit..

2023-12-30 17:00:00 fin : 2023-12-30 . EUR.

Jardin de la poste LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



This year, a naughty little elf has arrived at Arthur’s house. But between the elf, the letter to Santa to post, chilly villagers and a firefly that no longer glows, our little Arthur has his hands full before December 24.

Will he be able to make it the best Christmas ever?

– Free admission.

Este año, un travieso duendecillo ha llegado a casa de Arthur. Pero con el duende, una carta a Papá Noel que enviar por correo, aldeanos frioleros y una luciérnaga que ya no brilla, nuestro pequeño Arthur tiene mucho trabajo por delante antes del 24 de diciembre.

¿Será capaz de hacer de ésta la mejor Navidad de su vida?

– Entrada gratuita.

Dieses Jahr ist ein kleiner, frecher Wichtel bei Arthur eingezogen. Aber mit dem Wichtel, dem Brief an den Weihnachtsmann, den frierenden Dorfbewohnern und einem Glühwürmchen, das nicht mehr leuchtet, hat unser kleiner Arthur bis zum 24. Dezember alle Hände voll zu tun.

Wird es ihm gelingen, diesen Tag zum schönsten aller Weihnachtsfeste zu machen?

– Kostenlos.

