Trois Petits Points Jardin de la Plume Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Somme Trois Petits Points Jardin de la Plume Abbeville, 20 juillet 2023, Abbeville. Trois Petits Points Jeudi 20 juillet, 16h30 Jardin de la Plume Entrée libre sans réservation Jardin de la Plume 6 rue de la Plume 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme [{« type »: « email », « value »: « cie.correspondances@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T16:30:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

2023-07-20T16:30:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00 Marion Bonneau Détails Catégories d’Évènement: ABBEVILLE, Somme Autres Lieu Jardin de la Plume Adresse 6 rue de la Plume 80100 Abbeville Ville Abbeville Departement Somme Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Jardin de la Plume Abbeville

Jardin de la Plume Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/