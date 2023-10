Cet évènement est passé Les Minions 2 : il était une fois Gru Jardin de la place du marché de la Faourette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Minions 2 : il était une fois Gru

Jardin de la place du marché de la Faourette
Toulouse, 11 juillet 2023, 21h30

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

Derrière le Centre culturel Henri-Desbals
Jardin de la place du marché de la Faourette
rue Paul Lambert 31100 Toulouse

