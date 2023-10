Atelier permaculture de saison – adultes Jardin de La Piste Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Atelier permaculture de saison – adultes Jardin de La Piste Viroflay, 28 octobre 2023, Viroflay. Atelier permaculture de saison – adultes 28 octobre 2023 – 27 juillet 2024, les samedis Jardin de La Piste Tarif : 30 € Découvrez les secrets du potager naturel. Chaque mois l’équipe du jardin vous prépare un atelier adapté à la saison pour vous donner les clés du jardin en permaculture !

Cet atelier débutera par une partie théorique dispensée par le maraicher animateur, avant de passer à la pratique. Le terrain de jeu ? Les parcelles du Jardin de La Piste, des buttes permacoles du mandala pédagogique aux planches maraichères de production. Pour quels résultats ?

Vous repartirez de cet atelier confiant en vos compétences de jardinier en permaculture et plein d'idées à reproduire dans votre jardin.

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T15:30:00+02:00

