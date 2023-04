Entretien du Jardin Partagé Jardin de la Pichetière,, 6 mai 2023, L'Herbergement.

Entretien du Jardin Partagé 6 mai – 26 août, les samedis Jardin de la Pichetière, Entrée Libre

Temps de partage, d’entraide et de convivialité où les membres des jardins partagés, les jardins familiaux et toutes personnes curieuses se retrouvent pour entretenir les parcelles et partager un verre de l’amitié

Jardin de la Pichetière, Pichetière, l’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:00:00+02:00

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

heR D’enVie