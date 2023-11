SAISON BULGARE : EXPOSITION HOMMAGE À CHRISTO & JEANNE-CLAUDE Jardin de la Perrine Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne SAISON BULGARE : EXPOSITION HOMMAGE À CHRISTO & JEANNE-CLAUDE Jardin de la Perrine Laval, 17 novembre 2023, Laval. Laval,Mayenne SAISON BULGARE : Exposition hommage à Christo & Jeanne-Claude.

2023-11-17 fin : 2023-12-03 . .

Jardin de la Perrine

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



BULGARIAN SEASON: Exhibition in tribute to Christo & Jeanne-Claude TEMPORADA BÚLGARA: Exposición en homenaje a Christo & Jeanne-Claude BULGARISCHE SAISON: Ausstellung zu Ehren von Christo & Jeanne-Claude Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Jardin de la Perrine Adresse Jardin de la Perrine Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Jardin de la Perrine Laval latitude longitude 48.0665157;-0.7696921

Jardin de la Perrine Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/