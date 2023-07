Clan cabane • Cie La Contrebande Jardin de la Perrine Laval, 2 septembre 2023, Laval.

Clan cabane • Cie La Contrebande Samedi 2 septembre, 17h00 Jardin de la Perrine Accès libre

Deux trampolines, des sangles et quelques grands morceaux de charpente : il n’en faut pas plus pour raconter des histoires et dessiner de nouveaux horizons acrobatiques !

Ce terrain de jeux, les cinq artistes l’abordent tour à tour comme un abri éphémère, une barricade, une zone à défendre. Ils créent ainsi un univers modulable à l’envie, qu’ils habitent avec espièglerie et une grande virtuosité.

Jardin de la Perrine Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T17:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:50:00+02:00

Le Théâtre Laval

Théo Lavanant