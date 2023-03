Cie Léopoldine Papier – Une histoire de soleil Jardin de la Palud, 4 avril 2023, Landerneau .

2023-04-04 – 2023-04-04

Jardin de la Palud 30 quai de Léon

Landerneau

Finistère

Une histoire de soleil

Spectacle de contes accompagné de livres en pop-up animés et colorés

Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique -bavard, en plus – va semer la panique dans la paisible savane…

Un spectacle chaleureux et intimiste qui s’écoute, se voit et se suit à travers un livre magique, une maquette animée et un livre géant en pop-up.

Un spectacle pour : les 1 – 5 ans

+33 2 98 85 76 00

