Visite du jardin de la Noue Jardin de la Noue, 2 juin 2023, Saint-Marcel. Visite du jardin de la Noue 2 – 4 juin Jardin de la Noue 5 € | gratuit pour les enfants de moins de 12 ans | 10 personnes maximum par groupe Visite comentée d’un jardin de plus de 30 ans sur le thème de l’aquatique d’une durée d’une heure environ Jardin de la Noue 54 rue de la Noue 71380 Saint-Marcel Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Visite de jardin Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:30:00+02:00

2023-06-04T19:30:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © Mathieu Dominique

