DJ – Set au belvédère du jardin Samedi 16 septembre, 18h00 Jardin de la Motte Mauguio, 16 septembre 2023, Mauguio. Gratuit. Sur inscription. Durée : 3h. Au coucher du soleil rendez-vous tout en haut du belvédère du jardin de la motte. Les DJ melgoriens, Twist, Tom Paroux (collectif Cloud) et Alex Vergnet (festival Orama), seront aux platines pour un set musical House aux notes solaires et afro. Twist / Tom Paroux / Alex Verget. Jardin de la Motte Rue de la Motte, 34130 Mauguio Mauguio 34130 Hérault Occitanie

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

