jardin de la Mère CUCU Jardin de la Mère cucu Édon, samedi 1 juin 2024.

jardin de la Mère CUCU Rendez-vous au jardin de la Mère Cucu sur le thème des 5 sens et hommage à Martine Cadinot, céramiste de Juillaguet. 1 et 2 juin Jardin de la Mère cucu Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Rendez-vous au jardin de la Mère Cucu sur le thème des 5 sens et hommage à Martine Cadinot, céramiste de Juillaguet.

Exposition des nouvelles créations de Christine Égalité :

« le virus papillon », un mobile en vitrail et

« la vague », une mosaïque murale d’après Hokusaï.

Jardin de la Mère cucu 11 route du Maine Chabrol, 16320 Edon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Édon 16320 11 route du Maine Chabrol Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 64 95 52 http://atelierchatbrol.wixsite.com/atelierchatbrol/peinture-fraiche Nous accueillons les curieux de nature à bras ouverts lors d’évènements publics et privés dans ce jardin d’art habité par un esprit éveillé et malicieux ! Le jardin de la Mère Cucu est un écrin pour les œuvres de Christine Égalité, artiste céramiste, mosaïste. Ses références : Niki de St Phalle , Picassiette, Gaudi.

Ce jardin allie l’art et la nature ; il est en création perpétuelle depuis 25 ans, dans le respect et la protection de la flore et de la faune locale ; au fil du temps, la pelouse calcaire devient un bosquet jardiné, avec des haies champêtres, une truffière, une mare, un verger, un potager, des massifs fleuris. Il est mené selon des pratiques écologiques, avec des engrais naturels, des composts, sans engrais ni pesticides de synthèse, l’arrosage à l’eau de pluie.

albert distrouïe copirate 2024