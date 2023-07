Participez au bal des Rabalbots Jardin de la Mère Cucu Édon, 16 septembre 2023, Édon.

Les Rabalbots, le groupe de danses et musiques traditionnelles de Fléac, viennent animer un bal au jardin de la Mère Cucu , ouvert aux débutants !

Un Rabalbot en patois charenais, c’est celui qui traine des pieds, qui fait râcler la semelle de ses sabots en marchant !

Le groupe compte une trentaine de personnes : hommes et femmes, danseurs et musiciens. Le répertoire se compose principalement de valses, scottishs, mazurkas, bourrées, polkas… Les principaux instruments pratiqués par les musiciens pour accompagner les danseurs sont le violon, l’accordéon diatonique, la clarinette, le piano, la guitare, la flûte à bec, la cornemuse, les percussions.

http://www.lesrabalbots.sitew.fr/

La Mère et le Père Cucu, ce sont les drôles de jardiniers qui vous invitent dans ce jardin d'art habité par un esprit éveillé et malicieux. Ce jardin d'art, créé en 2000, s'ouvre au grand public depuis 2012. Créé au Chat Brol par Christine et Philippe Égalité pour que le public se promène, contemple, imagine, se repose, rêve, écoute, s'égare, joue, lise, apprenne, crée… Un jardin qui accueille les jeunes pousses et les vieilles souches pour des concerts, des ateliers, des bourses d'échange de plante, des fêtes. Dans le jardin de la Mère Cucu, vous rencontrerez des grenouilles géantes, des épouvantails dansants, des poissons volants, des oiseaux ténébreux, des moulins à vent ou encore des légumes mutants : tout un bestiaire lapidaire, éphémère et topiaire qui stimulera votre imaginaire.

« Nous accueillons les curieux de nature à bras ouverts lors d’évènements publics et privés dans ce jardin d’art habité par un esprit éveillé et malicieux ! Un jardin pour baguenauder, sentir, goûter, écouter, observer, créer, buissonner, jouer, semer, récolter, échanger…».

Un jardin pour croiser les savoirs et les pratiques : botanique, artistique, culinaire… « La culture est ce que nous sommes et ce qui façonne notre identité. Aucun développement ne peut être durable sans inclure la culture » (UNESCO). Le jardin au naturel de la Mère Cucu est conçu pour permettre aux végétaux de donner leur meilleur avec un minimum d’intervention humaine avec peu d’arrosage durant l’été. Les plantes vivaces sont privilégiées. Zéro pesticide – zéro engrais chimique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

