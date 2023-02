Bienvelu.e.s au jardin de la Mère Cucu 2 – 4 juin Jardin de la Mère cucu

Prix libre / Tarifs adhésion annuelle : 5€ en individuelle (gratuit -18 ans), 10€ pour les familles, 20€ pour les structure, devis sur demande pour les scolaires.

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin de la Mère cucu 11 Le Maine Chabrol, 16320 Edon, Charente, Nouvelle-Aquitaine 11 route du Maine Chabrol Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine [{“data”: {“author”: “Pu00e8re Cucu”, “cache_age”: 86400, “description”: “comment avoir de belles cucurbites dans votre jardin ?njouez-leur de la musique potagu00e8re, avec votre courginette: une clarinette en tige de courgette !”, “type”: “video”, “title”: “Tuto 5 # la courginette”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/az3e240Sz_4/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=az3e240Sz_4”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCT2QvjJBWlvzZwPBT_jzlNA”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “4”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

Le jardin de la mère Cucu

Tuto 5 # la courginette

Le supplément du journal Sud-Ouest a publié en juin un reportage illustré signé Stéphane ALLART.”farfelu, foisonnant et follement instagrammable ( sic) , le paradis alternatif et subversif ces deux facétieux stimule et fertilise les esprits”.

« Difficile de louper l’entrée du repaire de la Mère Cucu. La petite maison du Maine Chabrol ne peut qu’intriguer le visiteur : façade colorée, mosaïque anti-OGM, sculptures et installations artistiques diverses et variées. Pas de doute, c’est bien ici que se sont installés le Père et la Mère Cucu. Le jardin de la Mère Cucu est une invitation à pénétrer l’imaginaire de Christine et Philippe Égalité, ses heureux créateurs. Le couple a développé dans son jardin tout un bestiaire farfelu et coloré, où les coccinelles géantes côtoient des légumes mutants, et les chenilles rampent vers un étrange Palmamouth »

Madame Oreille http://www.madame-oreille.com/visiter-sud-charente/#pour-enfant

La mère Cucu est une Sorcière, qui chante une Ode à la Nature à la vie, la Mère Cucu est la fille de la Grand’mère Cucu, Géante du Nord créée en hommage à Émilie Juste, marchande de 4 saisons; Cette figure tutélaire inspire les créations de Christine et Philippe Égalité : jardin à thème, mosaïques, topiaires, fontaine ubérale, maison-folie, sculpture sur légume, pergola, kiosque à musique, marionnette, épouvantail, chanson, spectacle, film d’animation, cédés, tutos, dessins …

Depuis 2013, le jardin s’ouvre au grand public à l’occasion des « rendez-vous au jardin » : grâce à cette manifestation nationale annuelle organisée par la DRAC, le public se promène, contemple, imagine, se repose, rêve, écoute, s’égare, joue, lit, apprend, crée, échange…

Tout au long de l’année, le jardin accueille les jeunes pousses et les vieilles souches lors d’évènements organisés par l’Atelier Chat Brol, et lors des journées nationales : Rendez-vous au jardin, Bienvenue dans mon jardin au naturel, fête du Patrimoine. Des concerts et des spectacles jeune public, des expositions, des ateliers de transmission de savoirs et de pratique artistique, bourse d’échange de plantes, des fêtes :

La mère Cucu est une Sorcière, qui chante une Ode à la Nature à la vie, la Mère Cucu est la fille de la Grand’mère Cucu, Géante du Nord créée en hommage à Émilie Juste, marchande de 4 saisons; Cette figure tutélaire inspire les créations de Christine et Philippe Égalité : jardin à thème, mosaïques, topiaires, fontaine ubérale, maison-folie, sculpture sur légume, pergola, kiosque à musique, marionnette, épouvantail, chanson, spectacle, film d’animation, cédés, tutos, dessins …



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

©Guillaume PALLAT