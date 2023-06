Feux de la Saint-Jean – Bal occitan Jardin de la Ménagerie, Sceaux (92) Feux de la Saint-Jean – Bal occitan Jardin de la Ménagerie, Sceaux (92), 24 juin 2023, . Feux de la Saint-Jean – Bal occitan Samedi 24 juin, 19h00 Jardin de la Ménagerie, Sceaux (92) Gratuit Feu de la Saint-Jean Une tradition qui annonce l’arrivée de l’été : un grand feu de la Saint-Jean. Aux couleurs du Languedoc, le feu de la Saint-Jean rassemblera petits et grands le samedi 24 juin de 19h à 23h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Entre 19h et 20h, animation musicale au milieu des pique-niques. Avec la participation de Galouvielle. source : événement Feux de la Saint-Jean – Bal occitan publié sur AgendaTrad Jardin de la Ménagerie, Sceaux (92) 70, Rue Houdan

Jardin de la Ménagerie, 92330 Sceaux, France [{« link »: « https://www.sceaux.fr/sites/default/files/agenda/feu-de-la-st-jean_0.jpg »}, {« link »: « http://www.galouvielle.fr/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43168 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

