Music Sceaux live, la scène des artistes de la Caisse claire

Mercredi 21 juin, 19h30
Jardin de la ménagerie à Sceaux

19h30 : le groupe Komasi

20h30 : le groupe Khiks De 21h30 à minuit : le concert du groupe Magic Michel Orchestra des adhérents de l’Animathèque MJC [musiques actuelles]

La Caisse Claire et ses adhérents reprennent les titres mythiques des groupes les plus cultes. Une trentaine de musiciens réunis pour l'occasion sous la houlette de la Caisse claire.

