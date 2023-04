Découverte des jardins de La Manufacture à Morlaix Jardin de la Manufacture des Tabacs, 3 juin 2023, Morlaix.

Depuis septembre 2019 ces jardins ont entamé une nouvelle mue. Après avoir connu une période faste de production (fruits et légumes) et d’agrément, à laquelle succéda l’abandon, ils deviennent théâtre d’une performance artistique et paysagère : « rien ne sort tout se transforme » ou comment mettre en scène les déchets issus des travaux jardiniers.

Ces jardins s’apparentent davantage à un site naturel où serpentent d’étroits sentiers, où l’on gravit parfois des marches taillées à même un talus. Aussi est-il recommandé d’être bien chaussé-e pour profiter pleinement des massifs fleuris, installations végétales nichées ici et là et pour accéder au tilleul mystérieux…

Cette année, tel que le suggère le thème des Rendez-vous aux Jardins de « Drosles d’oyseaulx » s’invitent au jardin. Création de l’ensemble Ma non troppo, collectif d’instrumentistes uni par le désir de faire vivre le répertoire des musiques anciennes,

Deux représentations seront données le dimanche après-midi. Tels nos oiseaux familiers le mouvement et la pose rythmeront cette création musicale.

« Les jardins de la Manufacture ou le trésor caché de Morlaix Communauté, un trésor public ? Comme tout trésor la valeur de celui-ci tient autant sinon davantage à son exposition rare ou relevant des seul-e-s autorisé-e-s et initié-e-s qu'à la qualité de l'objet qui le constitue. Certes l'intérêt voire la convoitise qu'il suscite augmente avec la préciosité de ce dernier, fût-il unique ou fruit de l'accumulation. Quel qu'il soit, le trésor est toujours protégé, parfois secrètement gardé, parfois perdu ». Tiphaine Hameau, artiste jardinier des jardins de la Manu. Depuis 2 ans, via une étude outillée des jardins, ce dernier a autant fait remonter leur histoire qu'il a fait naître l'esprit des lieux. Une des méthodes : chaque parcelle d'herbe fauchée, chaque branche coupée, chaque feuille morte tombée, toute expression du paysage ou manifestation du jardinage sont ré-utilisées pour (a)ménager l'espace. Rien n'est laissé au hasard, tout est pensé et soigneusement rangé. C'est pourquoi la notion de poumon de la Manufacture correspond au sens propre comme au sens figuré à 2 projets en 1 : – La création d'un espace vert dans le quartier de la Manufacture, seul espace végétalisé du quartier – Un poumon tel un organe qui irrigue l'ensemble d'un corps : le jardin fait le lien entre les occupants de la Manufacture et entre les politiques communautaires (zéro déchet vert, biodiversité, culture, sciences, …).

