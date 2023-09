Cet évènement est passé Animations à la Maison Ravier Jardin de la maison Ravier Morestel Catégories d’Évènement: Isère

Morestel Animations à la Maison Ravier Jardin de la maison Ravier Morestel, 16 septembre 2023, Morestel. Animations à la Maison Ravier 16 et 17 septembre Jardin de la maison Ravier L’après-midi du dimanche 17 sera ponctuée par les notes du Piano Vagabond installé à l’ombre des tilleuls, sur la terrasse de la Maison. Accès libre aux expositions.

Espace enfants (contes, activités créatives, jeux…).

Cuisson des tartes au four à bois par l’association ISA. Ouverture exceptionnelle le dimanche de 10h à 12h

Samedi 16 septembre : Visites flash à 15h, 16h, 17h

Dimanche 17 septembre : Visites flash à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h,17h Jardin de la maison Ravier Rue Ravier Morestel Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 80 09 77 http://www.morestel.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

