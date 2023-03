Visite du jardin de la maison Marais et du potager de la Semence Jardin de la maison Marais et le potager de la Semence Charolles Catégories d’Évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Le Jardin de la Maison Marais est un vrai coup de coeur en pleine ville de Charolles. L'objectif des plantations est d'unir « couleur et forme » pour une durée maximale. Entre le Jardin et le Potager biologique avec plus de 100 m2 de parterres surélevés, une courte et sympathique balade de 400m. À noter : Nous proposons un passe-partout à 15€ qui vous permet de profiter de 3 autres jardins, à Saint Julien-de-Civry et Saint Igny-de-Vers, à visiter en combinaison avec le nôtre. Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry),

Le jardin et le potager du Château de Vaulx (Saint-Julien-de-Civry),

Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers). Jardin de la maison Marais et le potager de la Semence 1 rue Marais, 71120 Charolles Charolles 71120 Le Bois Mottin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le jardin de la Maison Marais est un petit jardin de cour. Les acteurs en sont Chris et Tamsin Anstey. Ils ont presque tout changé depuis l’achat de la propriété en 2015. Tous les arbres, arbustes et plantes sont nouveaux, à quatre exceptions près. (Clématite plus que centenaire, Catalpa du XIXème siècle, Rosiers var. célèbre « Pierre de Ronsard », magnifique Bilbergia…) La création de ce nouveau jardin a commencé par la piscine, en reprenant l’idée d’un « bassin » dont l’accès se fait par d’anciennes marches circulaires en pierre. Les murs de parement s’inspirent des murets que l’on peut voir autour des champs dans le Charolais et le Brionnais. Le Potager de la Semence Ce potager biologique, récent, EN PLEINE VILLE, est le fruit d’une collaboration de deux anciens professionnels. André a été producteur de légumes, tandis que Chris Anstey a été gestionnaire de fermes fruitières dans l’East Kent, au Royaume-Uni. Entre le jardin et le potager, une courte et sympathique balade de 400 m permet de rejoindre l’un ou l’autre. Cette balade vous propose de remonter la rue de la Condemine, puis de descendre la rue le la Planche, et franchir la passerelle sur la « Semence », petite rivière affluente de l’ « Arconce ». 4 autres jardins à Saint Julien-de-Civry, La Clayette et Saint Igny-de-Vers à visiter en combinaison avec le nôtre. Parking à côté de l’église à quelques pas de notre maison. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Emiel van den Berg

