Garden Party 3 et 4 juin Jardin de la maison botanique

5 jardins ouvrent exceptionnellement leur porte pour faire découvrir non seulement leurs fleurs, bonzaïs et plantes mais aussi des artistes et artisans qui viennent exposer le temps du week-end.

Samedi à 16h30, visite guidée du jardin des trognes à la maison botanique (gratuit)

Samedi à 19h00 concert à la Boutinière

Jardin de la maison botanique Rue des Ecoles, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dans un village rural, ce jardin recrée différents milieux du Perche : mare, marais, bocage, trognes, haies plessées, verger.. Depuis Vendôme : prendre la D957 vers Epuisay puis direction Montdoubleau – Depuis Chateaudun : prendre la D927 direction St Denis les Ponts et Courtalain puis D141 vers Droué

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

