LES 4 MOUSQUETAIRES – EPOPEE POP Jardin de la mairie Nasbinals, 7 août 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Ils sont 4 et incarnent tous les personnages de Dumas, en alternant les chansons originales à la sauce « année 80 ».

Un spectacle musical sur vitaminé pour petits et grands !

Billetterie en ligne – Réservation obligatoire www.coecie.fr

Repas sur pl….

2023-08-07 fin : 2023-08-07 22:30:00. EUR.

Jardin de la mairie

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



The 4 of them play all Dumas’s characters, alternating between original songs with an 80s twist.

A vitamin-packed musical show for young and old!

Online ticketing – Reservations required www.coecie.fr

Meals on…

Los 4 interpretan a todos los personajes de Dumas, alternando canciones originales con un toque ochentero.

Un musical vitaminado para grandes y pequeños

Entradas disponibles en línea – Imprescindible reservar www.coecie.fr

Comidas en…

Sie sind zu viert und verkörpern alle Figuren von Dumas, abwechselnd mit Originalsongs im Stil der 80er Jahre.

Ein vitaminreiches Musikspektakel für Groß und Klein!

Online-Ticketverkauf – Reservierung erforderlich www.coecie.fr

Essen auf der Pl…

