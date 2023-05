concert « Rêve Picard » jardin de la mairie, Arguel (80) concert « Rêve Picard » jardin de la mairie, Arguel (80), 20 août 2023, . concert « Rêve Picard » Dimanche 20 août, 15h00 jardin de la mairie, Arguel (80) – Concert « Rêve Picard » à Arguël (80) dans l’après-midi. On adore ce théâtre de poche, mais là tout exprès pour son festival, ils voient grand : un chapiteau dans le jardin au pied du « Mont Arguël » (le point culminant de la Somme, 177m s’il vous plaît) On vous prépare un concert plein de pépites picardes ou celtiques source : événement concert « Rêve Picard » publié sur AgendaTrad jardin de la mairie, Arguel (80) Impasse du Mont

jardin de la mairie, 80140 Arguel, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42877 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00 stage celte Détails Autres Lieu jardin de la mairie, Arguel (80) Adresse Impasse du Mont jardin de la mairie, 80140 Arguel, France Age max 110 Lieu Ville jardin de la mairie, Arguel (80)

jardin de la mairie, Arguel (80) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//