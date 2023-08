Somin konté – Spectacle conte au Jardin de la Liberté Jardin de la Liberté Catégorie d’Évènement: La Réunion Somin konté – Spectacle conte au Jardin de la Liberté Jardin de la Liberté, 16 septembre 2023, . Somin konté – Spectacle conte au Jardin de la Liberté Samedi 16 septembre, 09h00 Jardin de la Liberté Renseignement au 0262457641, prévoir des assises (Tabouret, chaise pliante,…) Somin konté (Chemin conté) – Parcours avec 5 conteurs / conteuses sur des sites historiques de la ville de Saint-Paul : – Jardin de la liberté

– Maison Serveaux

– Villa Verguin

– Débarcadére

– Jardin de la Mairie Jardin de la Liberté Rue Labourdonnais 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion Ancien square de l’appel du 18 juin 1940 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T07:30:00+02:00

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T07:30:00+02:00 ©Mairie de Saint-Paul Détails Catégorie d’Évènement: La Réunion Autres Lieu Jardin de la Liberté Adresse Rue Labourdonnais 97460 Saint-Paul Departement La Réunion Lieu Ville Jardin de la Liberté latitude longitude -21.011853;55.270139

Jardin de la Liberté La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//