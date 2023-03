Déambulation dans un jardin plein de charme Jardin de la Lézardière Rioux-Martin Catégories d’Évènement: Charente

Déambulation dans un jardin plein de charme Jardin de la Lézardière, 2 juin 2023, Rioux-Martin. Déambulation dans un jardin plein de charme 2 – 4 juin Jardin de la Lézardière Entrée : à l’appréciation du visiteur. Visite libre et découverte du verger conservatoire ;

Balisage du parcours de randonnée entre les deux jardins du village ;

Présence de Mémoire fruitière (samedi et dimanche) ;

Exposition de Bonzaï, lanternes chinoise, Ikébana (art floral Japonais ) sur fond sonore « la musique des plantes » (dimanche). Jardin de la Lézardière Le Bourg, 16210 Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine Rioux-Martin 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 28 27 55 04 Dans un écrin de verdure, niché au coeur du charmant petit village de Rioux-Martin, le visiteur découvrira « les jardins de la Lézardière », jardins vivriers en permaculture et électroculture. Il déambulera dans une partie sauvage puis dans un petit jardin de curé avec ses carrés d’aromatiques rares et ses légumes oubliés. Ici et là, des petits recoins ombragés offrent aux visiteurs un charme particulier. Superficie : 4 000 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

