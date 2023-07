Exposition « Dix par dix » du sculpteur Robert Schad Jardin de la Légion d’Honneur Tournus, 15 septembre 2023, Tournus.

Exposition « Dix par dix » du sculpteur Robert Schad 15 – 17 septembre Jardin de la Légion d’Honneur Entrée libre

D’octobre 2021 à octobre 2023, tout au long de parcours inédits, 33 villes et villages pittoresques de Bourgogne-Franche-Comté accueillent devant leurs châteaux, monastères ou ruines historiques, 62 sculptures originales du sculpteur Robert Schad.

Dans ces lieux choisis personnellement par l’artiste, la sculpture contemporaine va à la rencontre du paysage, de l’architecture et de l’histoire. Elle accompagne le spectateur sur les chemins de la région tandis qu’une ligne rouge en acier carré massif naturel, d’une section constante de 10 x 10 cm (d’où le nom de l’exposition), traverse la campagne. Le promeneur peut la suivre, découvrant ainsi des perspectives nouvelles et surprenantes sur les lieux connus.

À Tournus, au jardin de la Légion d’Honneur, trois sculptures sont à découvrir :

– MOOH 2016 ;

– MATRAK 2017 ;

– REMMEL 2021.

​​​​​​​https://schad-bourgogne-franche-comte.com/skulpturen/tournus/

D’origine allemande, Robert Schad vit et travaille depuis 1994 dans le petit village de Larians-et-Munans en Haute-Saône. Ses sculptures semblent jaillir du sol, tels des champignons géants, reliés entre eux par un mycélium imaginaire. Comme les danseurs d’une chorégraphie sculpturale, elles sont d’une incroyable légèreté visuelle, en dépit de leur poids.

https://schad-bourgogne-franche-comte.com

Jardin de la Légion d'Honneur Avenue Gambetta 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Robert Schad