Visite guidée d'un jardin botanique à Sainte-Terre Jardin de la Lamproie Lavagnac

Lavagnac Visite guidée d’un jardin botanique à Sainte-Terre Jardin de la Lamproie Lavagnac, 16 septembre 2023, Lavagnac. Visite guidée d’un jardin botanique à Sainte-Terre 16 et 17 septembre Jardin de la Lamproie Gratuit. Sur inscription. Profitez de votre venue au jardin de la Lamproie pour en apprendre d’avantage sur la Dordogne, sa faune, sa flore et bien entendu sur son emblème : la lamproie.

Participez à une visite guidée à 14h30 le samedi et le dimanche à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des jeux sont également à disposition pour profiter du jardin tout au long du week-end. Jardin de la Lamproie 20 rue Charles de Gaulle, 33350 Sainte-Terre Lavagnac 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 47 14 34 [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/journees-du-patrimoine/ardinlampr-jdp-jardin-de-la-lamproie »}] Ce grand jardin botanique, accessible librement, abrite plusieurs centaines d’espèces de plantes de bord d’eau, disposées le long d’un sentier de galets qui rappelle la sinuosité de la Dordogne. Votre passage à Sainte-Terre sera également l’occasion de découvrir son animal emblématique : la lamproie à travers un documentaire. Animal aquatique de près de 450 millions d’années, il ne vous laissera pas indifférent ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 ©OTSE Jardin de la Lamproie 20 rue Charles de Gaulle, 33350 Sainte-Terre Lavagnac 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 47 14 34

