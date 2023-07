Les rendez-vous nature de la Guérinais Jardin de la Guérinais Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Les rendez-vous nature de la Guérinais Jardin de la Guérinais Rennes, 12 juillet 2023, Rennes. Les rendez-vous nature de la Guérinais 12 juillet – 30 août Jardin de la Guérinais Gratuit tous les mercredis de l’été

L’écocentre de la Taupinais propose des activités de découverte de la nature proche, au jardin de la Guérinais. Des thèmes variés, des approches ludiques et créatives pour connaître et comprendre ce qui nous entoure. En famille de 14h30 à 16h, tous les mercredis du 12 juillet au 30 août. Accès libre et gratuit Jardin de la Guérinais Parc de la Guérinais, 30 Rue Jean Perrin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

Jardin de la Guérinais
Parc de la Guérinais, 30 Rue Jean Perrin, 35000 Rennes, France
Rennes 35000 Bretagne

