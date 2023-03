Jardin de la Grille, jardin ornemental à l’anglaise sans arrosage et écologique. Jardin de la Grille Durtal Catégories d’Évènement: Durtal

Jardin de la Grille, jardin ornemental à l’anglaise sans arrosage et écologique. Jardin de la Grille, 4 juin 2023, Durtal. Jardin de la Grille, jardin ornemental à l’anglaise sans arrosage et écologique. Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin de la Grille 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. Le jardin de la Grille est un espace naturel sans arrosage planté de nombreuses variétés de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres résistants au manque d’eau.

Dans un style à l’anglaise, des végétaux originaires des climats méditerranéens poussent dans ce lieu où se croisent variétés rares et plantes communes à nos jardins.

Méthodes de jardinage douces pour la flore et la faune. Jardin de la Grille Rue Saint-Pierre 49430 Durtal Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « Lejardindelagrille@gmail.com »}] Jardin ornemental écologique sans arrosage. Jardin à l’anglaise agrémenté de vivaces, arbres et arbustes adaptés au sol sec. Lieu dit « Le Clos Barreau » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©julienmarlin

