Participation libre au chapeau

Jardin de La Grange Rubato 355 impasse de Combecharde, 19120 Tudeils Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Parking, fléchage par panneaux

07 68 37 38 79 http://www.facebook.com/LaGrangeRubato À l’orée d’un bois, Cortese, pianiste, a créé un jardin de roses, avec une prédilection pour les musiciennes… dans un espace respectueux de la nature et de la biodiversité. L’artiste propose régulièrement dans La Grange Rubato des concerts de musique classique suivis de réceptions et visites au jardin. Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, le musicien Cortese ouvre son jardin de collection où roses, pivoines, érables japonais et essences rares jalonnent le parcours. Promenade et flânerie au programme en écoutant piano, violoncelle et handpan, célébrant la Nature et la Culture.

