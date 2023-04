Concert au jardin de musique baroque Jardin de la Grande Haie Igny Catégories d’Évènement: Essonne

Igny

Concert au jardin de musique baroque Jardin de la Grande Haie, 4 juin 2023, Igny. Concert au jardin de musique baroque Dimanche 4 juin, 16h00 Jardin de la Grande Haie Concert de musique Baroque au jardin interprété par l’ensemble « La Baroquerie du Val de Bièvre »

site https://baroquerie.fr Jardin de la Grande Haie 3 avenue de la Division-Leclerc 91430 Igny Igny 91430 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://baroquerie.fr »}] Situé dans la Vallée de la Bièvre, ce grand jardin romantique appartient à la même famille depuis cinq générations. Deux maisons y ont été construites en 1890, l’une est l’ancien hôtel restaurant Saint Nicolas et l’autre a accueilli Maurice Utrillo. Un lieu d’inspiration pour de nombreux artistes. Face à la gare d’Igny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Igny Autres Lieu Jardin de la Grande Haie Adresse 3 avenue de la Division-Leclerc 91430 Igny Ville Igny Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Jardin de la Grande Haie Igny

Jardin de la Grande Haie Igny Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/igny/

Concert au jardin de musique baroque Jardin de la Grande Haie 2023-06-04 was last modified: by Concert au jardin de musique baroque Jardin de la Grande Haie Jardin de la Grande Haie 4 juin 2023 Igny Jardin de la Grande Haie Igny

Igny Essonne