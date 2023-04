Visite d’une exposition d’outils anciens de jardin aux noms d’oiseaux Jardin de la Grande Haie Igny Catégories d’Évènement: Essonne

Visite d’une exposition d’outils anciens de jardin aux noms d’oiseaux Jardin de la Grande Haie, 3 juin 2023, Igny. Visite d’une exposition d’outils anciens de jardin aux noms d’oiseaux 3 et 4 juin Jardin de la Grande Haie Visite guidée d’une exposition d’outils de jardin anciens qui ont des noms d’oiseaux, organisé par le musée de l’outil de Bièvre. Jardin de la Grande Haie 3 avenue de la Division-Leclerc 91430 Igny Igny 91430 Essonne Île-de-France Situé dans la Vallée de la Bièvre, ce grand jardin romantique appartient à la même famille depuis cinq générations. Deux maisons y ont été construites en 1890, l’une est l’ancien hôtel restaurant Saint Nicolas et l’autre a accueilli Maurice Utrillo. Un lieu d’inspiration pour de nombreux artistes. Face à la gare d’Igny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

