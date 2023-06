Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Je suis Frédérick Douglass » de la Cie BaRoda Jardin de la Gare de Charonne Paris, 9 août 2023, Paris.

Accompagné par les gospels du Good Book de Louis Amstrong, Modibo Konaté, comédien et danseur malien portera à la scène les paroles puissantes de Frederick Douglass puisées dans la passionnante autobiographie de cet homme au destin extraordinaire.

Frederick Douglass est un des pères de la république américaine. Né esclave au début du XIXe siècle, il vit son enfance et son adolescence dans les affres et les espoirs de cette condition. À 19 ans, il a appris clandestinement à lire, à écrire, à chérir la liberté. Il s’évade pour les États du Nord des USA qui ne connaissent pas l’esclavage. Le reste de sa vie, il plaidera en Amérique et en Europe pour l’abolition de ce crime contre l’humanité.

Au-delà de l’esclavage des noirs, Je suis Frederick Douglass invite à considérer toutes les formes de déshumanisation. Un spectacle tout terrain sur la dignité humaine.

Jardin de la Gare de Charonne 64 Boulevard Davout 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 06 66 73 93 21 http://www.cielefildesoie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T18:30:00+02:00 – 2023-08-09T19:30:00+02:00

©BaRoda