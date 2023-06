Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « Les 3 Mousquetaires à 2 » d’Afag Théâtre Jardin de la Gare de Charonne Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « Les 3 Mousquetaires à 2 » d’Afag Théâtre Jardin de la Gare de Charonne Paris, 9 août 2023, Paris. Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « Les 3 Mousquetaires à 2 » d’Afag Théâtre Mercredi 9 août, 17h30 Jardin de la Gare de Charonne Entrée libre Avec rien, deux épées, une dague et des gueules de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens de la Cie AFAG nous font revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la bonhomie de Portos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de Constance. Jardin de la Gare de Charonne 64 Boulevard Davout 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 06 66 73 93 21 http://www.cielefildesoie.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T17:30:00+02:00 – 2023-08-09T18:30:00+02:00

2023-08-09T17:30:00+02:00 – 2023-08-09T18:30:00+02:00 ©Afag Théâtre Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin de la Gare de Charonne Adresse 64 Boulevard Davout 75020 Paris Ville Paris Lieu Ville Jardin de la Gare de Charonne Paris

Jardin de la Gare de Charonne Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « Les 3 Mousquetaires à 2 » d’Afag Théâtre Jardin de la Gare de Charonne Paris 2023-08-09 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « Les 3 Mousquetaires à 2 » d’Afag Théâtre Jardin de la Gare de Charonne Paris Jardin de la Gare de Charonne Paris 9 août 2023