Festival des Essentiels 2023 : initiation au football mixte et auto-arbitré Mercredi 9 août, 15h00 Jardin de la Gare de Charonne Entrée libre

Le foot autoarbitré à 7 est aujourd’hui une des disciplines les plus importantes et les plus emblématiques de la FSGT. Son succès illustre aussi à sa manière comment le sport populaire a su s’appriorpier le ballon rond et le faire sien. D’une idée qui germa voici 50 ans à Aubenas, en Ardèche, et à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) jusqu’aux actuels terrains des cités de Grenoble, de Brest ou de Marseille, le foot autoarbitré à 7 est devenu, malgré les obstacles et les difficultés, le bien commun de plusieurs dizaine de milliers de joueurs réaffirmant chaque semaine un des slogans de Mai 68 : «le foot aux footballeurs !» # Par Nicolas Kssis

Jardin de la Gare de Charonne 64 Boulevard Davout 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 06 66 73 93 21 http://www.cielefildesoie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00

©Festival des Essentiels