Spectacle « Pinocchietta ! Tête de Bois ! » Mercredi 30 août, 11h00 Jardin de la Galerie Chapleau Inscription: 0

Sans doute connaissez-vous l’histoire de Pinocchio. Ce petit pantin de bois qui voulait devenir un vrai petit garçon. Mais saviez-vous que Pinocchio avait une sœur ?

Par une sombre nuit d’orage Cricket et sa marionnette Pinocchietta arrivent sur une place de village, poussant tant bien que mal unétrange castelet. Cricket est un peu marionnettiste, un peu magicien, et surtout très Italien. Il voudrait présenter son nouveau spectacle de marionnettes mais pour lui tout marche de travers. À commencer par sa Pinocchietta qui dès son réveil s’anime, prend vie et fait l’espiègle. Fabriquée dans le même bois magique que son célèbre frère, Pinocchietta est évidemment enthousiaste, malicieuse, pleine de vie, rêveuse et surtout … menteuse. Elle devra traverser bien des épreuves pour finalement devenir une enfant comme les autres.

Entre art du clown et commedia dell’arte, voici un spectacle vivant, coloré et plein d’humour, pour une variante de l’histoire de Pinocchio telle que vous ne l’avez jamais vue.

De 3 à 10 ans. Réservation et inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Croisic sur place ou par téléphone. Dans la limite des places disponibles.

Repli à la salle Jeanne d’Arc, en cas de mauvais temps.

Jardin de la Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T11:00:00+02:00 – 2023-08-30T12:00:00+02:00

