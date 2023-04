Rendez-vous avec la musique au jardin Jardin de la Ferrière Amont-et-Effreney Catégories d’Évènement: Amont-et-Effreney

Haute-Saône Rendez-vous avec la musique au jardin Jardin de la Ferrière, 2 juin 2023, Amont-et-Effreney. Rendez-vous avec la musique au jardin 2 – 4 juin Jardin de la Ferrière 6 € | Gratuit pour les moins de 10 ans Des musiciens locaux viendront mettre en musique les visites du jardin les après-midis. Jardin de la Ferrière La Ferrière, 70310 Amont-et-Effreney Amont-et-Effreney 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 49 32 30 Aménagé depuis 2002 sur 1,8 ha, le jardin est entré dans sa maturité. Chaque chambre de verdure abrite une thématique végétale : mixed borders, structurés autour d’une collection d’hydrangeas, de plantes vivaces, de graminées, de cornus, de viburnums et autre arbustes. Les bouleaux précèdent une gloriette habillée de rosiers lianes. Jardin potager à l’ancienne, pièces d’eau et un arboretum à flanc de coteau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

