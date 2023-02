Balade dans les jardins d’Essoyes du côté des Renoir Jardin de la fausse rivière Essoyes Catégories d’Évènement: Aube

Balade dans les jardins d’Essoyes du côté des Renoir Jardin de la fausse rivière, 3 juin 2023 09:00, Essoyes. Balade dans les jardins d’Essoyes du côté des Renoir 3 et 4 juin Jardin de la fausse rivière A l’initiative de l’Association Renoir, découvrez les jardins du village d’Essoyes.

Depuis le Jardin de la Fausse Rivière en passant par le Jardin partagé, le Jardin Renoir et jusqu’à la Roseraie, suivez le chemin balisé et fleuri et découvrez le travail de jardiniers passionnés.

Minis-concerts, expositions d’artistes-peintres et diverses animations seront au programme.

Une navette entre les jardins sera mise en place. Jardin de la fausse rivière 10360 Essoyes Essoyes 10360 Aube 06 60 68 05 58 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+00:00 – 2023-06-04T16:00:00+00:00

