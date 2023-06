Jardin de la Faramine – Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin de la Faramine Meung-sur-loire Meung-sur-loire Catégorie d’Évènement: Meung-sur-loire Jardin de la Faramine – Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin de la Faramine Meung-sur-loire, 11 juin 2023, Meung-sur-loire. Jardin de la Faramine – Bienvenue dans mon jardin au naturel Dimanche 11 juin, 14h00 Jardin de la Faramine L’association la Faramine vous invite à découvrir son jardin d’artiste et de déambuler au milieu de son installation poétique et musicale ainsi qu’en découvrant l’exposition de photos de Didier Massoud. A 15h, découvrez le conte Circonférence du Bestiaire Orléanais par C’Nabum Les 10 et 11 juin a lieu la 13e édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Loiret Nature Environnement souhaite favoriser les rencontres entre jardiniers afin de faire connaître et encourager les pratiques de jardinage « au naturel ». Jardin de la Faramine 3 Place du Maupas, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 02 60 »}, {« type »: « email », « value »: « isabelleavanzini.old@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

