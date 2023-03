Bienvenue au jardin de la Falaise en coteaux et landes de Gascogne Jardin de La Falaise Bouglon Catégories d’Évènement: Bouglon

Bienvenue au jardin de la Falaise en coteaux et landes de Gascogne Jardin de La Falaise, 3 juin 2023, Bouglon. Bienvenue au jardin de la Falaise en coteaux et landes de Gascogne 3 et 4 juin Jardin de La Falaise Bonnes chaussures conseillées. Visite libre ou guidée du jardin à multiples facettes ,

, Informations sur la colombophilie ,

, Musiques du vent dans les éolyres. Jardin de La Falaise 501 Route de Bouglon-Vieux Bouglon Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 67 45 62 01 Ce jardin privé comprend différents jardins à thèmes et offre un point de vue sur la vallée de l’Avance. Il est accolé à une chapelle du XIIe siècle présentant diverses marques compagnonniques. Accès en voiture et parking faciles; terrain en pente « ‘La Falaise! » : prévoir de bonnes chaussures. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©la falaise

