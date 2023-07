Visite du Jardin de la Découverte Jardin de la découverte Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Visite du Jardin de la Découverte Jardin de la découverte Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet. Visite du Jardin de la Découverte Samedi 16 septembre, 15h00 Jardin de la découverte Entrée libre, gratuit Venez découvrir ce jardin caché à quelques mètres de la Mairie.

Les bénévoles de l’association Les Jardins du Vésinet vous expliqueront leur démarche de jardin écoligique. Jardin de la découverte 6 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

