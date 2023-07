Poésies – histoires Jardin de la Cure Lioux-les-Monges, 2 août 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

Lectures avec fond musical.

Des poésies qui racontent des histoires; Poésies surréalistes, sociales ou sentimentales. Poésies et accompagnement originaux par Julien Dupoux.

Participation libre au chapeau.

Repas partagé possible ensuite chez une habitante.

Durée 1h; contact 06 75 69 59 27.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Jardin de la Cure

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Readings with background music.

Poems that tell stories; surreal, social or sentimental. Original poetry and accompaniment by Julien Dupoux.

Free participation by hat.

Shared meal available afterwards at a local resident’s home.

Duration 1h; contact 06 75 69 59 27

Lecturas con música de fondo.

Poemas que cuentan historias; surrealistas, sociales o sentimentales. Poesía original y acompañamiento de Julien Dupoux.

Participación libre a la gorra.

Comida compartida disponible después en casa de un residente local.

Duración 1 hora; contacto 06 75 69 59 27

Lesungen mit musikalischer Untermalung.

Gedichte, die Geschichten erzählen; surrealistische, soziale oder sentimentale Gedichte. Gedichte und Originalbegleitung von Julien Dupoux.

Freie Teilnahme mit Hut.

Anschließend gemeinsames Essen bei einer Einwohnerin.

Dauer 1 Std.; Kontakt 06 75 69 59 27

