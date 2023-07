Cet évènement est passé Bal des pompiers – Feu d’artifice Jardin de la Cure de Vendays Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Bal des pompiers – Feu d’artifice Jardin de la Cure de Vendays Vendays-Montalivet, 13 juillet 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Bal des pompiers, banda Pays Médoc, marché gourmand, feu d’artifice et DJ.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 02:00:00. .

Jardin de la Cure de Vendays Route de Lesparre

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Firemen's ball, Pays Médoc band, gourmet market, fireworks and DJ Baile de bomberos, banda de música del Pays Médoc, mercado gastronómico, fuegos artificiales y DJ Feuerwehrball, Banda Pays Médoc, Gourmetmarkt, Feuerwerk und DJ

