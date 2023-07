Spectacle – Petite galerie du déclin par la compagnie Portés disparus – Festival Encore les beaux jours Jardin de la Commanderie Bonnebosq, 16 septembre 2023, Bonnebosq.

Spectacle – Petite galerie du déclin par la compagnie Portés disparus – Festival Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 11h00 Jardin de la Commanderie Accès libre et gratuit

Petite galerie du déclin de la Compagnie Portés disparus

Théâtre de marionnettes sur table

Un diptyque animalier ou deux histoires, pour témoigner du combat des laissés-pour-compte du monde vivant.

Opus 1 : La forêt ça n’existe pas

Une histoire d’amitié de deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux, enfermés dans une boîte. Que font-ils là ? Malgré le fait qu’ils aient tout oublié, ils gardent espoir et tentent de s’échapper.

Opus 2 : De plus en plus de rien

Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et fort peu accueillant, une hyène tachetée et un lombric terrestre discutent. Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaître sous leurs pattes…

Durée : 45 minutes

Tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 11 H

Jardins de la commanderie à Saint Aubin

Au croisement de la rue du clocher et de la rue de la commanderie

Suivi d’un pique-nique sur l’herbe, amenez votre panier pique-nique !

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week end des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles les détails des parcours C’EST ICI.

