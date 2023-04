Vauban, travioles et artisans: un quartier insolite Jardin de la Colline Puget, 1 janvier 2023, Marseille.

Au pied de Notre Dame de la Garde, venez flâner dans les ruelles atypiques du petit village de Vauban ! Votre guide abordera l’aspect historique, architecturel ainsi que social sans oublier la vie commerçante du quartier..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Jardin de la Colline Puget

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the foot of Notre Dame de la Garde, come and stroll through the atypical alleys of the small Vauban village! Your guide will talk about the historical, architectural and social aspects of the area, without forgetting the commercial life of the district.

Al pie de Notre Dame de la Garde, venga a pasear por las atípicas callejuelas del pequeño pueblo de Vauban Su guía cubrirá los aspectos históricos, arquitectónicos y sociales de la zona, sin olvidar la vida comercial del distrito.

Am Fuße von Notre Dame de la Garde können Sie durch die atypischen Gassen des kleinen Vauban-Dorfes schlendern! Ihr Reiseleiter wird Ihnen die historischen, architektonischen und sozialen Aspekte des Viertels näher bringen, ohne dabei das Geschäftsleben zu vergessen.

