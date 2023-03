Jardin de la Coindrie Jardin de la Coindrie, 3 juin 2023, Rocheservière.

Ce jardin entretenu entièrement au naturel est situé sur un côteau très pentu où court un ruisseau qui traverse des étangs et des cascades pour finir dans un grand point d’eau. On y trouve une grande variété de fleurs et d’arbres du monde entier. Une belle collection d’agrumes hiverne dans la serre.

Jardin de la Coindrie 1 La Coindrie 85620 Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire 02 51 94 95 77 Ce jardin entretenu entièrement au naturel est situé sur un côteau très pentu où court un ruisseau qui traverse des étangs et des cascades pour finir dans un grand point d’eau. On y trouve une grande variété de fleurs et d’arbres du monde entier. Une belle collection d’agrumes hiverne dans la serre. De Rocheservière, prendre la direction Les-Lucs-sur-Boulogne. 1 km après la sortie du village, tourner à droite vers La Coindrie. 1ère maison sur la gauche

