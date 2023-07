Sur les traces d’Aurélien Jardin de la Charpenterie, 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Sur les traces d'Aurélien

Tarif : 22€. Durée d'environ 3h. En partenariat avec La Chasse au TrésOrléans. Aurélien, un lointain aïeul oublié, vous transmet une lettre à propos d'un trésor familial d'une valeur inestimable. Il l'a écrite en parcourant Orléans. Repartez sur ses traces pour comprendre son secret, au gré d'indices et d'énigmes, et profitez pour découvrir le centre-ville historique en profondeur !

Jardin de la Charpenterie, 45000 Orléans
19 juillet – 24 août

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

