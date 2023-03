Visite du Jardin de la Chapelle Jardin de la Chapelle, 2 juin 2023, Garrigues-Sainte-Eulalie.

Visite du Jardin de la Chapelle 2 – 4 juin Jardin de la Chapelle 5€ par personne (gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans). Groupes à partir de 10 personnes : 4€ par personne

Vous aimerez flâner dans ce petit jardin de 1200 m² au charme romantique où se côtoient 400 espèces de plantes, d’arbres et d’arbustes des cinq continents. Vous pourrez goûter la fraîcheur du coin oriental sous les sophoras séculaires. Une calade vous mènera vers le bassin des lotus et vers le potager. De là vous pourrez aller observer les tortues d’Hermann dans leur vaste enclos de pierres sèches. Puis vous vous dirigerez vers la cabane en bois et vers le bassin avec sa cascade et ses poissons, entourés de plantes de marais. Vous reviendrez en passant sous une tonnelle par une belle allée en carreaux de terre anciens. Tout au long de votre balade vous admirerez une grande variété de rosiers et de fleurs originales. Bonne visite !

Jardin de la Chapelle 11 rue de la Chapelle, Garrigues-Sainte-Eulalie, Gard, Occitanie Garrigues-Sainte-Eulalie 30190 Gard Occitanie 06 89 19 54 01 [{« type »: « phone », « value »: « 0689195401 »}] Donnant sur une petite chapelle médiévale, ce jardin privé à l’anglaise sur 1 200 m² accueille 400 espèces de plantes, roses et fleurs originales, arbres et arbustes des cinq continents, taillés en transparence. Belle allée centrale en petits carreaux anciens de terre cuite conduisant à des ambiances différentes : coin oriental sous des sophoras séculaires avec lampes marocaines, fontaine, calade longeant un vieux mur de pierres menant au potager, bassin aux lotus, faune aquatique et, entouré de plantes des marais, bassin avec cascade apportant de la fraîcheur et accueillant la faune aquatique. Cabane de méditation en bois. Ouvert du 20 mai au 30 septembre sauf lundis En venant d’Uzès, prendre dir. Anduze, traverser Arpaillargues, continuer jusqu’à Ste Eulalie qui est sur la gauche et suivre la route menant à la Place des retraités ; la rue de la Chapelle est en face, et la maison au n°11 sur la droite. De Nîmes, prendre dir. Alès, tourner vers St Chaptes, puis dir. Uzès sur 1 km, et Ste Eulalie sur la droite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Paul ROBERT