Ouverture du Jardin de la cascade des Aygalades • Ouverture de chantier #14 16 et 17 septembre Jardin de la cascade des Aygalades – Cité des arts de la rue Entrée libre

Révélation d’un écrin de verdure ponctué de créations botaniques et d’installations artistiques et sonores le long des rives du cours d’eau.

Info et programme sur : www.lacitedesartsdelarue.net

La Cité des arts de la rue est un pôle unique en Europe où se construisent et s'éprouvent des spectacles dédiés à l'espace public.

À partir de ce laboratoire scénique de près de 4 ha, des actions éducatives et de médiation culturelle, des actions en faveur de la défense de l’environnement en milieu urbain (défense de la biodiversité, dépollution, lutte contre le réchauffement climatique), des actions en faveur de l’emploi sont menées.

Aujourd’hui la redécouverte du cours d’eau des Aygalades devient l’enjeu d’un futur mode de développement urbain pour Marseille capable de restaurer et de préserver ses corridors écologiques.

L’ApCAR-Cité des arts de la rue porte depuis 2016 un chantier d’insertion professionnelle pour la restauration écologique et la valorisation d’espaces naturels. L’action croise des enjeux d’emploi, d’écologie urbaine et de création artistique. A partir de la création du Jardin de la cascade mitoyen à la Cité des arts de la rue, le projet vise la création d’un parcours piéton qui associe espaces naturels et installations artistiques reliant le versant des Aygalades à celui de la Viste.

La redécouverte de ce site exceptionnel a lancé une dynamique collective autour de cet espace patrimonial, aussi bien avec les populations, les acteurs sociaux, opérateurs culturels qu’avec les associations et entreprises locales. En 2019 se crée le collectif Les Gammares* réunissant des associations et habitants actifs le long du cours d’eau Caravelle/Aygalades. Ensemble ils souhaitent prendre soin du cours d’eau, favoriser un meilleur partage des connaissances, relier les initiatives et les territoires du bassin versant, proposer des actions communes. S’appuyant sur cette dynamique collective et inclusive, la démarche de restauration écologique initiée à partir du Jardin de la cascade s’étend ainsi à l’échelle du cours d’eau. En métro + bus – Prendre le métro ligne 2 jusqu’au terminus Gèze. Prendre le Bus n°30 direction La Savine depuis métro Gèze. Arrêt Cité des arts de la rue. L’entrée de La Cité se trouve à 50 mètres en arrière.

@Violaine Boret