Découvrez le jardin de la Cardonnerie 3 et 4 juin Jardin de la cardonnerie

Jardin de la cardonnerie 26 rue Cardonnerie, 59235 Bersée, Nord, Hauts-de-France Bersée 59235 Nord Hauts-de-France 0320596828 Ce jardin à l’anglaise, situé en pleine campagne, se compose de roses, de vivaces, et d’un plan d’eau où vivent grenouilles et poissons. On y trouve également des iris, des clématites et de gracieux delphiniums.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©dominiquewauquier