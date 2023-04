Visite découverte du jardin Jardin de la Burette Fondettes Catégories d’évènement: Fondettes

Visite découverte du jardin Jardin de la Burette, 3 juin 2023, Fondettes. Visite découverte du jardin 3 et 4 juin Jardin de la Burette Entrée libre Visite accompagnée par la propriétaire et jardinière. Jardin de la Burette 1 rue du Vau-Liard, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0681210474 https://www.facebook.com/evelyne.chastel?locale=fr_FR Jardin sur le coteau de la Loire créé il y a 25 ans (arbustes, rosiers et vivaces) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Evelyne Chastel

